Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrseinschränkungen aufgrund mehrerer Versammlungen in Schwerin

Schwerin (ots)

Im Zusammenhang mit mehreren für den heutigen Tag angemeldeten Versammlungen kommt es in der Landeshauptstadt Schwerin zu einem Polizeieinsatz.

Im Bereich der Schweriner Innenstadt ist ab etwa 11:00 Uhr mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Ab ca. 14:00 Uhr werden sich diese insbesondere auf den Bereich der Werderstraße ab der Einmündung Großer Moor bis zur Graf-Schack-Allee Ecke Geschwister-Scholl-Straße auswirken.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, den betroffenen Bereich zu umfahren und im Innenstadtbereich mehr Zeit einzuplanen.

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage sind über den Verkehrsfunk zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell