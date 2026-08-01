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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrseinschränkungen aufgrund mehrerer Versammlungen in Schwerin

Schwerin (ots)

Im Zusammenhang mit mehreren für den heutigen Tag angemeldeten Versammlungen kommt es in der Landeshauptstadt Schwerin zu einem Polizeieinsatz.

Im Bereich der Schweriner Innenstadt ist ab etwa 11:00 Uhr mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Ab ca. 14:00 Uhr werden sich diese insbesondere auf den Bereich der Werderstraße ab der Einmündung Großer Moor bis zur Graf-Schack-Allee Ecke Geschwister-Scholl-Straße auswirken.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, den betroffenen Bereich zu umfahren und im Innenstadtbereich mehr Zeit einzuplanen.

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage sind über den Verkehrsfunk zu entnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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