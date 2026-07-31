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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen nach Polizeieinsatz in Rostock Lichtenhagen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Rostock (ots)

Nach einem Polizeieinsatz am gestrigen Donnerstag, dem 30. Juli 2026, gegen 18:00 Uhr in der Malchiner Straße in Rostock hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen gegen einen 41-jährigen Rostocker wegen des Verdachts des schweren Raubes sowie weiterer Straftaten aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 41-jährige deutsche Tatverdächtige eine 43-jährige Bekannte in einer Wohnung mit einem Messer bedroht und sie unter anderem mit einem Teleskopschlagstock geschlagen haben. Der Geschädigten gelang es, sich leicht verletzt aus der Wohnung zu begeben. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige mehrere Gegenstände aus der Wohnung an sich genommen und diese verlassen haben.

Anschließend soll der 41-Jährige eine weitere 42-jährige Frau im Wohnhaus bedroht haben. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Lichtenhagen konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort stellen und vorläufig festnehmen.

Der Kriminaldauerdienst sicherte am Einsatzort Spuren, die nun ausgewertet werden müssen. Das mutmaßlich verwendete Messer sowie der Teleskopschlagstock wurden sichergestellt.

Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 41-Jährigen wird derzeit unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes, der Bedrohung und der Beleidigung ermittelt. Er soll noch im Verlauf des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Tatablauf dauern an.

Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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