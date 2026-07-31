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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 90-Jähriger aus Bützow

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Der Aufenthaltsort der seit gestern vermissten 90-jährigen Seniorin konnte mittlerweile ermittelt werden. Somit wird die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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