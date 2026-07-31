Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 90-Jähriger aus Bützow

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Der Aufenthaltsort der seit gestern vermissten 90-jährigen Seniorin konnte mittlerweile ermittelt werden. Somit wird die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder, zu löschen.

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