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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerverletzter Mopedfahrer nach Verkehrsunfall bei Lübz

Lübz (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Kreien bei Lübz musste ein 36-jähriger Mopedfahrer mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stieß gegen 11:15 Uhr ein 67-jähriger Autofahrer in der Rosenstraße beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden 36-jährigen Fahrer einer Simson zusammen. Der Mopedfahrer erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten beim 67-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholwert von über 0,9 Promille fest. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde zudem ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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