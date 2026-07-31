Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Kellerbrand in Korleput bei Laage

Laage/Landkreis Rostock (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem weiteren Brand im Landkreis Rostock. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen kam es gegen 6 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Kellerabteil eines alten Bauernhauses im Eichenweg in Korleput bei Laage. Offenbar kam es im Bereich einer installierten Gasheizungsanlage zum Brandausbruch. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und informierten die Rettungsleitstelle.

Durch Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren konnte das Feuer rechtszeitig gelöscht werden, sodass ein Übergriff auf die übrigen Etagen nicht erfolgte. Im Kellerbereich entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000EUR. Das Einfamilienhaus blieb weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruches dauern gegenwärtig noch an. Am Vortag soll es laut Zeugenaussagen zu Arbeiten an der betreffenden Heizungsanlage gekommen sein.

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