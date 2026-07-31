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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl von Werbematerialien einer Partei - Staatsschutz ermittelt

Schwerin (ots)

Nachdem der Polizei am gestrigen Tag der Diebstahl von Werbematerialien der AfD in Schwerin angezeigt wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich mehrere Flyer und weitere Werbematerialien in dem Rucksack eines 16-jährigen deutschen Jugendlichen befunden haben. Im Bereich der Alten Crivitzer Landstraße sollen ihm diese gegen 12:00 Uhr durch zwei Tatverdächtige ohne Anwendung von Gewalt entwendet worden sein. Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnte aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung eine 18-jährige deutsche Tatverdächtige aus dem Umland von Schwerin festgestellt und kontrolliert werden.

Das mutmaßliche Diebesgut konnte bei der Kontrolle nicht festgestellt werden. Die Identität der zweiten tatverdächtigen Person ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Staatsschutz der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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