Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: BAB650 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Am Dienstag, den 23.06.2026, gegen 11:10 Uhr, kam es auf der BAB650, zwischen der Anschlussstelle Ruchheim und dem Kreuz Oggersheim in Fahrtrichtung Mannheim, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 69-jähriger Mann aus Ludwigshafen beabsichtigte vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Beim Einscheren fuhr er auf das Heck einer 38-jährigen Fahrzeugführerin auf, welche auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Durch den Aufprall kam der PKW der 38-jährigen ins Schleudern und kam gegen die Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrerin aus Ludwigshafen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme, sowie die Bergung der Fahrzeuge für etwa 45-Minuten voll gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr-Ruchheim, sowie die Polizeiautobahnstation Ruchheim.

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