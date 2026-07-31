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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei geht Hinweis auf verdächtiges Ansprechen von Kindern in Schwerin nach

Schwerin (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Tag ein Hinweis auf das mutmaßlich verdächtige Ansprechen von Kindern im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz gemeldet.

Die Polizei nahm den Sachverhalt umgehend auf und leitete die erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen ein. Im Rahmen dieser konnte die verantwortliche Person identifiziert und zu dem geschilderten Sachverhalt befragt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben sich keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung ergeben. Im Rahmen eines klärenden Gesprächs wurde der betreffenden Person erläutert, welches Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen angemessen ist.

Die Polizei nimmt Hinweise dieser Art sehr ernst und prüft jeden Einzelfall sorgfältig. Dass die Zeugin ihre Beobachtungen unmittelbar der Polizei mitgeteilt hat, war der richtige Weg. Durch eine zeitnahe Mitteilung ist es möglich, Sachverhalte frühzeitig zu überprüfen, erforderliche Maßnahmen einzuleiten und die Sachlage aufzuklären. Wer Kinder oder Jugendliche beobachtet, die von scheinbar unbekannten Personen in einer auffälligen oder verdächtig erscheinenden Weise angesprochen werden, sollte sich daher auch künftig unverzüglich an die Polizei wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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