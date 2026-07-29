Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Exhibitionist in der Rostocker Südstadt gestellt - Polizei sucht betroffene Zeugen

Rostock (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Rostocker Polizei am gestrigen Dienstag, dem 28. Juli 2026, einen mutmaßlichen Exhibitionisten stellen.

Gegen 16:00 Uhr informierte ein Hinweisgeber die Polizei über einen auffälligen Mann in der Erich-Schlesinger-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann lautstark und unverständlich geschrien sowie sich vor einer älteren Dame und mehreren Kindern entblößt haben.

Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich eines Lebensmittelmarktes feststellen und kontrollieren. Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der alkoholisierte und psychisch auffällige Mann zunehmend aggressiv. Er kam den Aufforderungen der Einsatzkräfte nicht nach und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten. Um die Maßnahmen durchzusetzen, musste unmittelbarer Zwang angewendet werden.

Hierbei wurden sowohl der 38-Jährige als auch die beiden eingesetzten Polizeibeamten leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung, der Bedrohung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Die Polizei Rostock bedankt sich ausdrücklich bei dem Hinweisgeber für sein umsichtiges Handeln. Zugleich werden die ältere Dame sowie die Kinder, vor denen sich der Mann nach bisherigen Erkenntnissen entblößt haben soll, gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, über die Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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