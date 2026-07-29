Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher stehlen Bargeld aus Einfamilienhaus in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ludwigslust haben bislang unbekannte Täter am Dienstag Bargeld im höheren vierstelligen Bereich entwendet.

Nach Angaben der Hausbesitzer verließen sie das Wohnhaus gegen 06:00 Uhr und verschlossen es ordnungsgemäß. Als sie gegen 15:45 Uhr zurückkehrten, stellten sie durchwühlte Zimmer und Schränke fest und verständigten die Polizei.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter über eine Kellertür gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld im höheren vierstelligen Bereich. Auffällig war, dass hochwertige Elektronikgeräte im Haus zurückgelassen wurden.

Beamte der Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren und haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum in der Wöbbeliner Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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