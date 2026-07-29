Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach versuchter Vergewaltigung in Schwerin

Schwerin (ots)

Nach einer versuchten Vergewaltigung in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs bittet die Kriminalpolizei Schwerin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine 24-jährige deutsche Frau aus Schwerin gegen 04:00 Uhr in der Hagenower Chaussee, im Bereich der B321, von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und zu Boden gerissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der Tatverdächtige, sexuelle Handlungen gegen den Willen der Frau vorzunehmen.

Die 24-Jährige habe versucht, sich gegen den Angriff zur Wehr zu setzen. Dabei habe sie den Tatverdächtigen nach bisherigen Erkenntnissen wahrscheinlich am Finger verletzt.

Eine auf die Hilferufe aufmerksam gewordene Zeugin schritt ein und störte den Angriff. Der Tatverdächtige ließ daraufhin von der Geschädigten ab und flüchtete unerkannt.

Die Frau erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Trotz umgehend eingeleiteter und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige bislang nicht festgestellt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Tatort wurde kriminalpolizeilich untersucht und Spuren gesichert.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 50 Jahre alt - ca. 170 cm groß - sportliche dünne bis magere Statur - kurze graue Haare eventuell schon eine Art Glatze am Hinterkopf - graue Augenbrauen - Drei-Tage-Bart - sehr helles bis weißes T-Shirt - lange Hose, vermutlich Jeans, verwaschen, fast schon dreckig, hellblau und kaputt - die Hose schien viel zu groß und wurde vom Gürtel gehalten - dunkler Gürtel mit Schnalle und Gürtellöchern - der Hosenbund ragte deutlich über den Gürtel nach oben heraus - möglicherweise Verletzung an einem Finger - sprach akzentfrei deutsch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere werden Hinweise zu einer männlichen Person erbeten, auf die die Personenbeschreibung zutrifft und die seit den frühen Morgenstunden eine auffällige Verletzung an einem Finger aufweist.

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