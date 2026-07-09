Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer nach Zeugenhinweis

Schwerin (ots)

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei Mittwochmittag einen alkoholisierten Lkw-Fahrer im Schweriner Stadtteil Göhrener Tannen aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 13:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 42-jährigen Fahrer eines Lkw mit Auflieger, nachdem zuvor der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gemeldet worden war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Messergebnis betrug 2,88 Promille. Die Beamten untersagten dem Fahrer belarussischer Staatsangehörigkeit die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutprobenentnahme. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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