Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Sonneberg (ots)

Nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs am Freitagmorgen, 03.07.2026, sucht die Polizeiinspektion Sonneberg nach Zeugen. Gegen 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr befuhr ein roter PKW die Strecke von der Mittleren Motsch, geradeaus über den Kreuzungsbereich der B89 in die Straße "An der Müß" in Richtung Neustadter Straße. Hierbei geriet das Fahrzeug mehrfach komplett auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen oder ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Geschädigte Personen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 zu melden.

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