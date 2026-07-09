Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall nach Wildkollision bei Bandenitz

Bandenitz/LK Ludwigslust-Parchim (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 06 Uhr auf der B321 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem Peugeot die B321 in Richtung Schwerin. Zwischen den Ortslagen Bandenitz und Sandkrug überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und stieß mit dem Peugeot zusammen.

Durch den Aufprall wurde das Wildtier auf die Gegenfahrbahn geschleudert und durchschlug dort unglücklicherweise die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Volvo. Die 66-jährige Fahrzeugführerin des Volvo zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die 39-jährige Fahrzeugführerin des Peugeot wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 60.000EUR.

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