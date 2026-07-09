Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Schweriner bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Schwerin, Banzkow LK LUP (ots)

Am Mittwoch sind in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim drei Menschen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Betroffen waren eine Rollstuhlfahrerin, ein E-Scooter-Fahrer sowie eine Pedelec-Fahrerin.

Der erste Unfall ereignete sich in den Vormittagsstunden im Schweriner Stadtteil Lankow. Ein 19-jähriger Fahrer eines Seat befuhr gegen 09:40 Uhr die Rahlstedter Straße und bog nach links in die Gadebuscher Straße ein. Dabei kreuzte er den Weg einer 87-jährigen Rollstuhlfahrerin, die die Straße, bei für sie grün zeigender Ampel, überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Seniorin aus ihrem Rollstuhl stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungsdienst behandelte sie vor Ort, sie wurde später in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 16:25 Uhr kam es in Mirow bei Banzkow zu einem weiteren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er einen unbefestigten Sandweg neben dem Geh- und Radweg befahren haben soll. Der Jugendliche stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nur kurze Zeit später stürzte eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin im Schulzenweg im Schweriner Stadtteil Görries. Nach ersten Erkenntnissen verlor die Radfahrerin im Bereich einer aufgrund von Bauarbeiten eingerichteten Straßensperrung die Kontrolle über ihr Pedelec und kam zu Fall. Dabei erlitt sie ebenfalls schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

In allen drei Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zu den jeweiligen Unfallursachen aufgenommen. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

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