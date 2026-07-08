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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Unfall in Questin bei Neubukow

Neubukow (ots)

Am heutigen Tag, gegen 13:00 Uhr ereignete sich in Questin bei 
Neubukow ein tragischer Unfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 91-Jähriger mit einem 
Kleintraktor sein Grundstück. An einem Hang kam der Traktor ins 
Rutschen, überschlug sich und kam auf dem Mann zum Liegen. Trotz 
sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der 
Unfallstelle.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zum genauen 
Unfallhergang aufgenommen. Nach aktuellem Stand der vor Ort 
durchgeführten Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für ein 
Fremdverschulden vor.

Kjell Kasbohm
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Rückfragen zu Bürozeiten:

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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