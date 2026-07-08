Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Unfall in Questin bei Neubukow

Neubukow (ots)

Am heutigen Tag, gegen 13:00 Uhr ereignete sich in Questin bei Neubukow ein tragischer Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 91-Jähriger mit einem Kleintraktor sein Grundstück. An einem Hang kam der Traktor ins Rutschen, überschlug sich und kam auf dem Mann zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach aktuellem Stand der vor Ort durchgeführten Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Kjell Kasbohm Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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