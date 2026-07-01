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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gülleanhänger kippt im Straßengraben um

Brahlstorf (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall auf der L 05 bei Brahlstorf ein Gülleanhänger im Straßengraben umgekippt.

Nach Angaben des 31-jährigen Traktorfahrers sei er gegen 17:00 Uhr von einem überholenden Fahrzeug überrascht worden, weshalb er mit seinem Fahrzeuggespann nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Bankette sackte das Gespann ein und der Anhänger kippte in den angrenzenden Straßengraben auf die Seite.

Der 31-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Zugmaschine war weiterhin fahrbereit, nur musste der Anhänger leergepumpt und anschließend mittels zweier Lastkräne geborgen werden. Im Zuge dessen musste die L 05 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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