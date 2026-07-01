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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Häckselanhängers

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Polizei ermittelt derzeit aufgrund des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eines Häcksleranhängers. Der knallgrüne Häcksler der Marke GreenMech war in Neu Strenz, "Zum Fuchsberg" nahe der Stadt Güstrow an einem Schotterweg abgestellt. Der Schotterweg selbst führt zu den dortigen Hochspannungsleitungen. In der Zeit von Montagnachmittag 14 Uhr bis zum Dienstagmorgen 8 Uhr wurde der Anhänger durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Wert dieses Häckslers liegt bei etwa 25.000EUR.

Hinweise zu möglichen Beobachtungen am Tatort, Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Häckslers nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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