Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrfacher Vandalismus an Schulen und Geschäftsräumen beschäftigt Güstrower Polizei

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Polizei ermittelt derzeit wegen mehrerer Sachbeschädigungen durch das mutwillige Zerstören von Fenster- und Türscheiben. Ein Schwerpunkt der Taten liegt im Bereich des Distelbergs rund um die Ahornpromenade.

Besonders betroffen ist die dortige Schule, die bereits mehrfach Ziel von Vandalen wurde. Nachdem dort bereits am vergangenen Wochenende Scheiben beschädigt worden waren, wurden in der vergangenen Nacht erneut Fensterscheiben eingeworfen.

Auch weitere Objekte gerieten ins Visier der Täter. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden mehrere Scheiben am Ärztehaus in der Haselstraße zerstört.

In der vergangenen Nacht kam es erneut zu zwei Polizeieinsätzen im Bereich des Distelbergs. Gegen 23:40 Uhr meldete ein Zeuge, dass mehrere Personen die Scheiben einer Apotheke in der Haselstraße einschlugen. Es handelt sich um dasselbe Gebäude, welches bereits in der Nacht zuvor betroffen war. Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Güstrow stellten vor Ort drei Personen fest, die in Richtung Platanenstraße flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnten schließlich drei deutsche Tatverdächtige im Alter von 17, 19 und 20 Jahren festgestellt werden, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Alle drei Männer sind der Polizei bereits bekannt.

Trotz dieser Feststellungen wurde der Polizei gegen 03:50 Uhr durch einen Sicherheitsdienst eine weitere Sachbeschädigung gemeldet. An der Schule in der Ahornpromenade waren zwei Tür- und zwei Fensterscheiben eingeschlagen worden. Tatverdächtige konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Auch das Gymnasium "Am Wall" wurde am vergangenem Wochenende das Ziel bislang unbekannter Täter. Insgesamt wurden dort zehn Scheiben am Hauptgebäude und an der Sporthalle eingeschlagen und beschädigt.

Der durch die zahlreichen Sachbeschädigungen entstandene Schaden beläuft sich inzwischen auf mehrere tausend Euro.

Polizeidirektor Hannes Lerke, Leiter der Polizeiinspektion Güstrow:

"Mich ärgert besonders, dass wiederholt Schulen Ziel dieser sinnlosen Sachbeschädigungen geworden sind. Die Täter hinterlassen nicht nur hohe Schäden, sondern treffen Einrichtungen, die für gemeinsames Lernen und ein Miteinander stehen. Dafür habe ich null Verständnis! Jeder noch so kleine Hinweis kann dabei helfen, diese Taten aufzuklären und weitere Schäden zu verhindern."

Die Kriminalpolizei ermittelt derweil zu den Sachbeschädigungen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660 entgegen.

siehe dazu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6292430

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