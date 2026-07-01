Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 16-Jährigen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen aus Schwerin.

Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstagabend, dem 30. Juni 2026, gegen 21:20 Uhr in seiner Wohngruppe im Bereich des Demmlerplatzes in der Schweriner Paulsstadt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Ein Bild des Vermissten finden sie unter folgendem Link: https://t1p.de/1p1b6

Der 16-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 175 Zentimeter groß, schlanke Gestalt, schwarzes T-Shirt, kurze dunkle Hose, dunkelblaue Baseballmütze, weiße Turnschuhe.

Der Jugendliche könnte sich auch im Raum Berlin aufhalten.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann oder ihn seit Dienstagabend gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin (0385 5180-2224) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei bittet die Medien, ein zur Verfügung gestelltes Lichtbild des Vermissten im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zu veröffentlichen. Die Rundfunksender werden gebeten, die Fahndung ebenfalls auszustrahlen.

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