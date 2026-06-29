Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt am Wochenende sieben fahruntüchtige Zweiradfahrer in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei hat am vergangenen Wochenende insgesamt sieben alkoholisierte beziehungsweise unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehende Zweiradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen stellten die Einsatzkräfte zwei Radfahrer sowie fünf Fahrer von E-Scootern fest, die nicht mehr fahrtüchtig waren.

Durch ihre auffällige Fahrweise gerieten am Sonntagmorgen zwei Radfahrer in den Fokus der Polizei. Gegen 03:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger deutscher Radfahrer den Obotritenring und zeigte deutliche Fahrauffälligkeiten. Der Mann kollidierte beinahe mit einem Ampelmast. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille.

Nur etwa 15 Minuten später kam es in der Alexandrinenstraße beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem 38-jährigen deutschen Radfahrer. Der Mann stand zunächst auf einer Verkehrsinsel und fuhr plötzlich auf die Fahrbahn, auf der sich der Funkstreifenwagen näherte. Nur durch eine Gefahrenbremsung des Beamten konnte ein Unfall verhindert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von 1,69 Promille. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Mann zusätzlich unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin stand.

Ebenfalls in den frühen Sonntagmorgenstunden kontrollierten Polizeibeamte in der Knaudtstraße eine 16-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Die deutsche Jugendliche war mit 1,72 Promille unterwegs.

Gegen die beiden Radfahrer sowie die E-Scooter-Fahrerin wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Bei allen drei Personen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

In vier weiteren Fällen leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zwei E-Scooter-Fahrer standen unter Alkoholeinfluss und wiesen Atemalkoholwerte von 0,99 beziehungsweise 0,72 Promille auf. Zwei weitere Fahrer standen unter dem Einfluss von Cannabis.

Sämtliche festgestellten Fahrten fanden in den Nachtstunden statt.

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