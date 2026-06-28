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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB20 mit schwerverletzter VW-Fahrerin Höhe "Schönberger Land"

Schönberg (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der BAB20 kurz hinter der Raststätte "Schönberger Land" in Fahrtrichtung Rostock ein Alleinunfall in dessen Folge die 61-jährige Fahrerin eines VW schwer verletzt wurde. Gegen 16:30 Uhr kam die 61-jährige Fahrerin mit ihrem VW aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der VW und kam in der Böschung, etwa 20 Meter von der Fahrbahn entfernt, auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich anschließend noch selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Rostock bis ca. 17:30 Uhr voll gesperrt werden. Die 61-Jährige wurde mit schweren, nach ersten Einschätzungen aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Uni-Klinikum nach Lübeck verbracht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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