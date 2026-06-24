Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein

Nantrow (LK NWM) (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am Montag in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Nantrow eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sind der oder die bislang Unbekannten in den Vormittagsstunden des 22. Juni in das Einfamilienhaus eingedrungen, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen zum Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die am Montag in Nantrow verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell