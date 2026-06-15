Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall im Berufsverkehr: PKW fährt in Warsow in den Gegenverkehr

Warsow (ots)

In Warsow auf der B 321 ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet gegen 06:10 Uhr ein 70-jähriger Autofahrer auf gerader Strecke innerhalb der Ortschaft mit seinem Fahrzeug Renault auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 47-jährige Fahrzeugführer eines Skoda konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Renault von der Fahrbahn gegen ein Brückengeländer geschleudert, wo er schließlich zum Stehen kam.

Beide Fahrzeugführer und eine 40-jährige Mitfahrerin im Skoda wurden beim Unfall leichtverletzt. Sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die B 321 für etwa 45 Minuten vollgesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr, bis zur Bergung der Fahrzeuge, halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

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