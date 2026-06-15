Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: eCall-System überführt alkoholisierte Fahrzeugführerin nach Baumkollision

Kühlungsborn / Landkreis Rostock (ots)

Das automatische Notrufsystem (eCall) eines Fahrzeugs hat in der Nacht zum Sonntag einen Verkehrsunfall auf der Doberaner Straße zwischen Kühlungsborn und Wittenbeck gemeldet und damit den Einsatz von Rettungskräften und Polizei ausgelöst. Gegen 00:30 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle über das im Fahrzeug verbaute eCall-System eine automatische Unfallmeldung. Das System wurde in diesem Fall aktiviert, weil die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst haben und damit eine automatische Verbindung mit der Rettungsleitstelle hergestellt. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass eine 35-jährige polnische Fahrzeugführerin mit ihrem VW T-Roc die Doberaner Straße aus Richtung Kühlungsborn kommend in Fahrtrichtung Wittenbeck befahren hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am VW entstand Totalschaden. Zudem wurde der Straßenbaum beschädigt, sodass der Gesamtschaden auf etwa 20.000 EUR geschätzt wird. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,35 Promille ergab. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt und der Führerschein der 35-Jährigen sichergestellt. Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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