Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei begleitet Wismarer Hafenfest

Wismar (ots)

Am zurückliegenden Wochenende hat das Polizeihauptrevier Wismar mit Unterstützung von Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V sowie des Landeswasserschutzpolizeiamtes M-V das Wismarer Hafenfest begleitet.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Hafenfest friedlich. Lediglich in Einzelfällen mussten die Einsatzkräfte einschreiten.

So registrierte die Polizei am späten Samstagabend zwei Fälle der gefährlichen Körperverletzung. In einem Fall entwickelte sich aus einer verbalen Streitigkeit eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten. In einem weiteren Fall gab ein Jugendlicher an, im Bereich der Wasserstraße von mehreren bislang unbekannten Jugendlichen angegriffen worden zu sein. Der 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Darüber hinaus kam es in den frühen Morgenstunden des 14. Juni am Rande der Veranstaltung zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 16-Jährigen. Die eingesetzten Kräften konnten den flüchtenden, ebenfalls 16-jährigen Tatverdächtigen im Nachbereich stellen und die entwendeten Gegenstände an den Geschädigten zurückgeben.

Die entsprechenden Ermittlungen wurden in allen drei Fällen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell