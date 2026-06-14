Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Klein Dammerow (LK LUP)

Rostock (ots)

Am 13.06.2026 gegen 21:35 Uhr kam es zu einem Brand eines Einfamilienhauses in 19395 Klein Dammerow. Der Hauseigentümer bemerkte im Dachgeschoss eine Rauchentwicklung und versuchte den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Dies gelang jedoch nicht und das Feuer breitete sich im Dachstuhl aus. In der weiteren Folge griff das Feuer auf das komplette Wohnhaus über. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr konnte das Wohnhaus nicht gerettet werden und wurde das Feuer vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 150.000,- Euro. Ermittlungen zur Brandursache wurden die Kriminalpolizei eingeleitet.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell