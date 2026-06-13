Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Pizzeria - Fahrzeug entwendet und nach Verkehrsunfall zurückgelassen

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.06.2026 kam es zu einem Einbruch in eine Pizzeria im Stadtgebiet von Rostock. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Aus dem Inneren wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen circa 50 Euro Bargeld sowie zwei Fahrzeugschlüssel entwendet. Im weiteren Verlauf nutzten die unbekannten Täter einen der entwendeten Schlüssel, um einen zur Pizzeria gehörenden Pkw zu entwenden. Mit dem Fahrzeug verursachten die Täter anschließend einen Verkehrsunfall, bei dem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000EUR. Das entwendete Fahrzeug konnte wenig später durch Einsatzkräfte auf einer Wiese vor einer Kleingartenanlage festgestellt werden. Die unbekannten Täter hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Ort entfernt. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen und dauern derzeit an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock

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