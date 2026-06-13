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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Pizzeria - Fahrzeug entwendet und nach Verkehrsunfall zurückgelassen

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.06.2026 kam es zu einem Einbruch 
in eine Pizzeria im Stadtgebiet von Rostock. Nach bisherigen 
Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige 
gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen.

Aus dem Inneren wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen circa 
50 Euro Bargeld sowie zwei Fahrzeugschlüssel entwendet.

Im weiteren Verlauf nutzten die unbekannten Täter einen der 
entwendeten Schlüssel, um einen zur Pizzeria gehörenden Pkw zu 
entwenden. Mit dem Fahrzeug verursachten die Täter anschließend einen
Verkehrsunfall, bei dem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. 
Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000EUR.

Das entwendete Fahrzeug konnte wenig später durch Einsatzkräfte auf 
einer Wiese vor einer Kleingartenanlage festgestellt werden. Die 
unbekannten Täter hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Ort 
entfernt.

Die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie 
des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen und 
dauern derzeit an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Zusammenhang mit der 
Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder 
sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich beim 
Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die 
Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de, oder 
jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle PP Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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