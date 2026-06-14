Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Stallanlage bei Sanitz

Sanitz (ots)

Am 14.06.2026 kam es gegen 12:12 Uhr im Ortsteil Klein Freienholz der Gemeinde Sanitz zum Brand einer Stallanlage. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen führte ein 68-jähriger Mann Instandsetzungsarbeiten an einem Bienenstock innerhalb der Stallung durch. Hierbei brachte er unterhalb eines leeren Bienenstocks ein Schwefelband an. Durch die Hitzeentwicklung wurde in den Waben befindliches Wachs weich und tropfte auf das Schwefelband, welches sich in der Folge entzündete. Aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse breitete sich das Feuer innerhalb kurzer Zeit auf die gesamte Stallanlage aus. Der 68-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten, erlitt hierbei jedoch Verbrennungen an einer Hand. Zudem bestand der Verdacht einer Rauchgasintoxikation. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Universitätsmedizin Rostock verbracht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Tiere in der Stallanlage. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Sanitz, Groß Lüsewitz, Reppelin und Tessin waren mit insgesamt 52 Einsatzkräften vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert werden. Die Stallanlage wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Arthur Opitz Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspekton Güstrow AVPR Dummerstorf

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