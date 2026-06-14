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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Stallanlage bei Sanitz

Sanitz (ots)

Am 14.06.2026 kam es gegen 12:12 Uhr im Ortsteil Klein Freienholz der
Gemeinde Sanitz zum Brand einer Stallanlage.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen führte ein 68-jähriger Mann 
Instandsetzungsarbeiten an einem Bienenstock innerhalb der Stallung 
durch. Hierbei brachte er unterhalb eines leeren Bienenstocks ein 
Schwefelband an. Durch die Hitzeentwicklung wurde in den Waben 
befindliches Wachs weich und tropfte auf das Schwefelband, welches 
sich in der Folge entzündete.

Aufgrund der vorherrschenden Windverhältnisse breitete sich das Feuer
innerhalb kurzer Zeit auf die gesamte Stallanlage aus. Der 68-Jährige
konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten, erlitt hierbei 
jedoch Verbrennungen an einer Hand. Zudem bestand der Verdacht einer 
Rauchgasintoxikation. Er wurde zur weiteren Behandlung in die 
Universitätsmedizin Rostock verbracht.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Tiere in der 
Stallanlage. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Sanitz, Groß 
Lüsewitz, Reppelin und Tessin waren mit insgesamt 52 Einsatzkräften 
vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der 
Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert werden. Die 
Stallanlage wurde vollständig zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die 
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Arthur Opitz
Polizeikommissar
Polizeipräsidium Rostock
Polizeiinspekton Güstrow
AVPR Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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