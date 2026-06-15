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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Flucht vor Polizeikontrolle schwer verletzt aufgefunden

Demen (ots)

Die Sternberger Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Freitagvormittag im Bereich Demen, bei dem ein junger Mann nach einer Flucht vor einer Polizeikontrolle schwer verletzt aufgefunden wurde.

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeikräfte gegen 10.00 Uhr in Demen bei Crivitz ein Motocross-Motorrad ohne amtliche Kennzeichen im Gegenverkehr fest. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und flüchtete über einen Acker bei Müggenburg. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten haben die Polizeibeamten die Nachfahrt abgebrochen. Der Fahrer war zunächst flüchtig.

Etwa eine halbe Stunde später wurde ein schwer verletzter Mann im Bereich Demen gemeldet. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 23-Jährige vermutlich gegen 10.30 Uhr auf dem Acker im Bereich eines Grabens stürzte und sich dabei schwer verletzte. Aufgrund des vor Ort aufgefundenen Helms und der nicht zugelassenen Motocross-Maschine ist davon auszugehen, dass es sich um den zuvor geflüchteten Fahrer handelt. Er wurde mit Wirbelsäulenverletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwerin geflogen. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Zulassungsrecht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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