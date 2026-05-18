Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 19-Jähriger schießt mit Luftdruckpistole auf Personengruppe

Tessin / Landkreis Rostock (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es zu zwei Einsätzen der Sanitzer Polizei in Tessin, nachdem ein 19-jähriger Deutscher offenbar gewalttätig gegenüber mehreren Personen auftrat.

Bereits gegen 22:40 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Rahmen einer Feierlichkeit im Bereich Helmstorfer Weg / Ecke Rosengarten gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte ein 19-jähriger Tessiner während einer privaten Feier andere Gäste. Ein 44-jähriger Mann versuchte, die Situation zu schlichten, woraufhin der 19-Jährige dem Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Angegriffene stürzte zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Er musste zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht werden. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der 19-Jährige äußerst unkooperativ und dauerhaft aggressiv. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen verließ er die Örtlichkeit und begab sich nach Hause.

Kurz nach 01:00 Uhr musste die Polizei erneut in den Helmstorfer Weg ausrücken. Zeugen meldeten den zuvor bereits auffällig gewordenen 19-Jährigen, der mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf eine Personengruppe geschossen haben soll und weitere gefährliche Gegenstände mit sich führte. Die betroffene Personengruppe war dem Tatverdächtigen bereits aus der vorangegangenen Feierlichkeit bekannt. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten gelang es mehreren Anwesenden, den 19-Jährigen zu überwältigen. Dabei wurden ihm unter anderem eine Luftdruckpistole, ein Schlagstock, ein Klappmesser mit einer 14 Zentimeter langen Klinge, ein Nothammer sowie ein Mundschutz abgenommen.

Nach bisherigen Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige zunächst unvermittelt aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Helmstorfer Weg auf die sich auf der Straße befindliche Personengruppe geschossen haben. Ein 50-jähriger Mann wurde hierbei am Bein getroffen und leicht verletzt. Anschließend verließ der Beschuldigte seine Wohnung und begab sich zu einem gegenüberliegenden Veranstaltungsgebäude, in das sich die betroffenen Personen zurückgezogen hatten. Dort bedrohte er zwei weitere Gäste, darunter einen 17-Jährigen, der ihn schließlich ansprach. In der Folge schlug der 19-Jährige auch diesem mit der Faust ins Gesicht. Der Angegriffene setzte sich zur Wehr, woraufhin beide Beteiligten zu Boden gingen. Der Tatverdächtige erlitt dabei ebenfalls Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 19-jährigen Deutschen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz aufgenommen. Gegen den 17-Jährigen wird ebenfalls ermittelt, da er den Tatverdächtigen mit dessen eigenem Schlagstock geschlagen haben soll.

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