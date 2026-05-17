Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Wittenburg

Wittenburg (ots)

Am Morgen des 17.05.2026 wurde um 03:13 durch einen Hinweisgeber über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass er in Wittenburg auf einen offenkundig verunfallten Krad-Fahrer zugekommen sei. Dieser hätte bereits bei seinem Eintreffen am Unfallort am Boden gelegen. Während umgehend Rettungskräfte alarmiert und Streifenwagen des Polizeireviers Hagenow entsandt wurden, leistete der Hinweisgeber vor Ort Erste Hilfe. Der 17-jährige deutsche Fahrzeugführer des Kleinkraftrades wurde in der weiteren Folge vor Ort durch einen Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung notversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Er erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Anhand des Schadens- und Spurenbildes vor Ort, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Verunfallte mit seinem Kleinkraftrad alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem parkenden PKW kollidiert ist. Der genaue Unfallzeitpunkt ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat hierzu sowie zu den genauen Unfallumständen die Ermittlungen aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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