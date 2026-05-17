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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Wittenburg

Wittenburg (ots)

Am Morgen des 17.05.2026 wurde um 03:13 durch einen Hinweisgeber über
den Polizeinotruf mitgeteilt, dass er in Wittenburg auf einen 
offenkundig verunfallten Krad-Fahrer zugekommen sei. Dieser hätte 
bereits bei seinem Eintreffen am Unfallort am Boden gelegen.

Während umgehend Rettungskräfte alarmiert und Streifenwagen des 
Polizeireviers Hagenow entsandt wurden, leistete der Hinweisgeber vor
Ort Erste Hilfe. Der 17-jährige deutsche Fahrzeugführer des 
Kleinkraftrades wurde in der weiteren Folge vor Ort durch einen 
Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung notversorgt und anschließend 
mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Er 
erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Anhand des Schadens- und Spurenbildes vor Ort, geht die Polizei 
derzeit davon aus, dass der Verunfallte mit seinem Kleinkraftrad 
alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal 
mit einem parkenden PKW kollidiert ist. Der genaue Unfallzeitpunkt 
ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat hierzu sowie zu den 
genauen Unfallumständen die Ermittlungen aufgenommen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 
10.000,- Euro geschätzt.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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