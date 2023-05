Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Wittenburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der A 24 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz nach der Anschlussstelle Wittenburg, zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen, in dessen Folge vier Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand stießen zwei nebeneinander fahrende Fahrzeuge zusammen, wobei eines der Fahrzeuge Teile eines Seitenspiegels verlor. Die Teile des Spiegels sorgten dafür, dass ein hinterherfahrendes Fahrzeug einen Bremsvorgang einleitete. Es kam zu einem Auffahrunfall mit vier weiteren beteiligten Fahrzeugen. Eine 29-Jährige wurde dabei schwerverletzt und in das Helios Klinikum Schwerin verbracht. Drei weitere Personen, ein 52-Jähriger und seine 13- und 11-jährigen Töchter, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten anschließend durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen von Rettungs- und Polizeikräften und Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Hagenow, war die Fahrbahn in Richtung Hamburg für dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird, erster Erkenntnis nach, auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Die beiden verursachenden Fahrzeuge entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Verursachern dauern an. F. Radziewitz, AVPR Stolpe

