Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in 19386 Lübz, Kreuzung B 191

Plauer Chaussee in Höhe Aral-Tankstelle

Lübz (ots)

Am 15.01.2022 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in 19386 Lübz, Kreuzung B 191 / Plauer Chaussee in Höhe Aral-Tankstelle. An diesem waren ein Fußgänger und 2 Pkws beteiligt. Nach erstem Erkenntnisstand kam der geschädigte 84-jähriger deutsche Fußgänger aus Richtung Aral-Tankstelle und lief bei Rot über die Kreuzung in Richtung "Am Fuchsberg". Der Fahrzeugführer eines Pkw konnte den Zusammenstoß mit dem Fußgänger trotz einer Gefahrenbremsung nicht verhindern. Ein hinter dem mit dem Fußgänger kollidierten Pkw fahrender weiterer Pkw-Fahrer erkannte diese Gefahrensituation zu spät und fuhr auf den vor ihn stehenden Pkw auf. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert. Er zog sich schwere Schädelverletzung und wurde in das Krankenhaus Plau am See gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000,- Euro. Vor Ort waren ein RTW, ein Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Bundesstraße 191 war für die Dauer von mehr als 3 Stunden voll gesperrt. Günther, PHM Polizeirevier Plau am See

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell