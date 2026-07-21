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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Betrügerischer Anruf bei 89-Jährigem - Senior händigt angeblichem Sparkassen-Mitarbeiter Bargeld aus

Osnabrück (ots)

Nicht mit der perfiden Enkeltrick-Masche, sondern nach einer ebenso perfiden Geschichte hat am Montag ein 89-jähriger Mann aus Melle einem Betrüger Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags ausgehändigt.

Im vorliegenden Fall hatte sich am Vormittag gegen 11.30 Uhr ein unbekannter Mann telefonisch bei dem Meller gemeldet - und sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben. Die Story des Anrufers: Wegen eines Falschgeld-Verdachts muss das bei dem 89-Jährigen gelagerte Bargeld umgetauscht werden. Man will einen Mitarbeiter zum Austausch des Geldes schicken.

Gegen 12.30 Uhr stand dieser angebliche Mitarbeiter bei dem Meller vor der Tür an der Birkenstraße. Den weiteren Ermittlungen zufolge führte der 89-Jährige den Mann zu einem Tresor, aus dem der ungebetene Besucher das Bargeld entnahm. Danach verließ der Beschuldigte die Wohnung.

Der Betrüger vor Ort wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt; etwa 1,80 Meter groß; dunkle Haare; schlanke Statur; bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose. Wer kann Hinweise zu einer solchen Person geben? Wer hat am Montag im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Birkenstraße in Melle beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0541/327-2115 oder -3303 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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