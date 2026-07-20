Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Randalierend mit reichlich Bargeld und Marihuana unterwegs

Osnabrück (ots)

Mit einem pöbelnden und aggressiven Randalierer hatten es die Einsatzkräfte am Samstagmittag in Osnabrück zu tun. Gegen 12 Uhr wurden sie zur Straße "Zum Flugplatz" gerufen. Dort trafen sie auf einen amtsbekannten Beschuldigten. Der 39-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und stand offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten unter anderem Bargeld in Höhe einer fünfstelligen Summe, ebenso hatte der 39-Jährige Marihuana und eine weitere Substanz bei sich. Auf Anordnung des Amtsgerichts Osnabrück wurde daraufhin auch die Wohnung des Beschuldigten in Osnabrück durchsucht. Hier stellten die Einsatzkräfte große Mengen Verpackungsmaterial, mehrere Mobiltelefone und Feinwaagen sowie Amphetamine fest. Der 39-Jährige wurde mit einer vorläufigen Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell