Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schienenersatzverkehr-Odyssee - 17-Jähriger per Not-Entriegelung aus Bus befreit

Osnabrück (ots)

Schienenersatzverkehr mit überraschendem Ende - allerdings für den Fahrgast: Um kurz nach Mitternacht stieg am Dienstagmorgen ein 17-jähriger Osnabrücker in Lohne in einen Bus ein, der für die Nordwestbahn im Rahmen des Schienenersatzverkehrs unterwegs war.

Die Reise vom Oldenburger Münsterland zurück in die Heimat entwickelte sich für den Jugendlichen jedoch zu einer längeren Odyssee. In Bramsche angekommen, machte der Busfahrer Feierabend - und übersah dabei wohl seinen letzten Fahrgast. Der 17-Jährige zeigte seinerseits auch erst mal keine Reaktion. Kurze Zeit später bemerkte er das Dilemma: Busfahrer weg, Bustür abgeschlossen.

Die Helferschleife nahm sodann ihren weiterhin wackeligen Lauf. Über die Leitstelle der Nordwestbahn konnte der Busfahrer kontaktiert werden. Der machte sich sofort mit seinem Pkw auf den Weg zurück nach Bramsche. Doch die Story sollte noch nicht sofort ein Happy End erhalten. Der Busfahrer blieb mit seinem Pkw liegen - eine Panne. Nun kam auch die Polizei ins Spiel: Nach Rücksprache mit der NWB wurde der Bus von den inzwischen in Bramsche eingetroffenen Beamten um kurz nach zwei Uhr per Not-Entriegelung geöffnet. Odyssee beendet.

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