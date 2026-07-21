Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bremerhaven: Ein Fahrraddiebstahl mit Happy End! - aber nicht für den Dieb

Osnabrück (ots)

Manchmal ist ein Schnäppchen einfach zu schön, um wahr zu sein. Das dachte sich offenbar auch ein 40-Jähriger aus Bremerhaven, der Ende Juni auf einem Flohmarkt in Osnabrück ein Pedelec der Marke KTM für gerade einmal 80 Euro kaufte. Wieder zu Hause angekommen, plagte den Mann jedoch das schlechte Gewissen. Denn der Kaufpreis erschien ihm dann doch verdächtig niedrig. Also machte er das einzig Richtige: Er ging zur Polizei und gab das Pedelec ab.

Die Ermittlungen ergaben schnell: Das Fahrrad war tatsächlich gestohlen worden - Mitte Mai in der Buerschen Straße in Osnabrück.

Und auch beim Blick auf den Verkäufer hatte der 40-Jährige offenbar genau hingeschaut: Der Dieb hatte ihm vor dem Verkauf kurzerhand seinen Personalausweis gezeigt. Der 40-Jährige machte davon ein Foto und übergab es ebenfalls der Polizei. Damit dürfte der Verkäufer künftig wohl ein paar unangenehme Fragen beantworten müssen.

Für das Pedelec gibt es nun nur noch ein Ziel: zurück zu seinem rechtmäßigen Eigentümer nach Osnabrück. Der kann sich also schon jetzt auf eine positive Nachricht von der Polizei freuen.

Und die Moral von der Geschichte: Wenn ein Fahrrad für 80 Euro zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das vielleicht auch.

PS: Der Wert des Bikes beträgt 1750EUR.

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