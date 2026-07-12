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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Haßloch

Haßloch (ots)

Am 12.07.2026 wurden im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 16:15 Uhr mehrere Verkehrs-, sowie Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Haßloch durchgeführt.

Zunächst wurde gegen 07:55 Uhr ein E-Bike Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer für das geführte E-Bike keinen gültigen Versicherungsschutz und keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Im Zeitraum von 12:00 bis 13:00 Uhr wurde eine Geschwindigkeitsmessung auf der Westrandstraße in 67454 Haßloch durchgeführt. Dabei wurden 30 Fahrzeuge gemessen, wovon insgesamt sechs Fahrzeuge zu schnell waren. Hierbei war ein Fahrzeugführer, welcher bei erlaubten 50 km/h mit 73 km/h gemessen wurde.

Außerdem führten die Beamten der Polizeiinspektion Haßloch eine Geschwindigkeitsmessung in der Rennbahnstraße im Zeitraum von 15:30 bis 16:00 Uhr durch. Hier wurden insgesamt 15 Fahrzeuge gemessen, wovon vier Fahrzeuge zu schnell fuhren. Spitzenreiter hier waren zwei Fahrzeugführer mit 52 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Des Weiteren wurden noch mehrere Mängelberichte und Kontrollaufforderungen wegen fehlender Dokumente oder Mängeln ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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