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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Volvo-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - Blutentnahme nach Verdacht auf Alkoholeinfluss

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Kettenkamper Straße zu einem Alleinunfall. Gegen 20.15 Uhr war ein 42-jähriger mit seinem Volvo in Richtung Bippen unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Volvo kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im angrenzenden Straßengraben stehen. Der Fahrer aus Merzen blieb unverletzt. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt. Nach ersten Einschätzungen ist von einem Totalschaden auszugehen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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