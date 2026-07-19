Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Nach Fahrradsturz - 56-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, stürzten in der Straße Zur Baumheide zwei Radfahrer auf ihrem Heimweg. Einer der Männer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die 56- und 50-Jährigen gemeinsam mit ihren Ehefrauen in Fahrtrichtung Allendorfer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kamen beide Radfahrer auf der abschüssigen Straße zu Fall. Der 56-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und verlor das Bewusstsein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Einen Fahrradhelm trug der Schwerverletzte nicht. Sein Begleiter zog sich ebenfalls Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen zu. Der 50-Jährige musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Auch er trug keinen Fahrradhelm. An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

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