Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in vollstationärer Wohneinrichtung - zwei Personen leicht verletzt - 31-Jähriger festgenommen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer vollstationären Wohneinrichtung einer Osnabrücker Klinik am Gertrudenring zu einem Brand. Um ca. 4.15 Uhr löste die Brandmeldeanlage des betroffenen Heimbereichs aus. Einsatzkräfte stellten vor Ort einen Brand in einem Zimmer fest. Das Feuer griff auf weitere Zimmer über, die ebenfalls beschädigt wurden.

Die Osnabrücker Berufsfeuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte die Flammen erfolgreich bekämpfen. Zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgase und wurden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner konnten den betroffenen Bereich rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Ein 31-Jähriger gab sich vor Ort gegenüber den Polizisten als Verursacher des Brandes zu erkennen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Die Polizei versiegelte den Brandort zunächst. Brandermittler nahmen noch am Sonntag weitere Ermittlungen auf. Eine genau Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Der Heimbetrieb kann mit Einschränkungen fortgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell