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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 56-jähriger Stefan Hans Martin wird seit Freitagnachmittag vermisst

Osnabrück (ots)

Seit Freitagnachmittag (15 Uhr) wird Stefan Hans Martin (56 Jahre alt) in einer Pflegeinrichtung in Osnabrück vermisst. Der 56-Jährige ist halbseitig gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen, welchen er auch mitführt.

Auffällig ist ein ungepflegter, langer Bart, der Stefan Hans Martin bis zur Höhe seiner Brust reicht. Eine Verständigung mit ihm ist aufgrund seiner Erkrankung schwer möglich.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2217 oder unter dem Notruf 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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