Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Renkenberge - Ballenpresse gerät während Feldarbeiten in Brand

Renkenberge (ots)

Am Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 12:40 Uhr während landwirtschaftlicher Arbeiten auf einem Feld an der Südstraße in Renkenberge zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Ballenpresse im Bereich des Sammlers in Brand. Der Fahrer bemerkte nach einem Knall eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung und anschließend Rauch aus der Maschine. Er entfernte den Traktor mit der angehängten Ballenpresse vorsorglich vom Bereich eines nahegelegenen Wohnhauses und verständigte die Feuerwehr. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude oder das angrenzende Feld konnte verhindert werden. Der Brand beschränkte sich auf das Innere der Ballenpresse.

Die Feuerwehren aus Lathen und Kluse waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften vor Ort. Als mögliche Ursache kommen ein technischer Defekt oder ein Fremdkörper im Bereich der Häckselmesser in Betracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

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