Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Trafohäuschen gerät in Brand

Samern (ots)

Am Samstag, dem 01.08.2026, kam es gegen 14:50 Uhr an der Straße Am Esch in Samern zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Trafo in einem Trafohäuschen in Brand. Der Trafo dient der Einspeisung des Stroms einer Photovoltaikanlage in das öffentliche Stromnetz.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

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