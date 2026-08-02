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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Werlte (ots)

Zwischen Montag, dem 27.10.2025, 08:00 Uhr, und Samstag, dem 01.08.2026, 15:45 Uhr, kam es in der Kellerstraße in Werlte zu einem versuchten Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Wohnung im EG des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass sie nicht in das Gebäude gelangten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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