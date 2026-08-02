Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Ballenpresse für Kunststoff gerät in Brand

Meppen (ots)

Am Samstag, dem 01.08.2026, kam es zwischen 06:50 Uhr und 07:45 Uhr auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma an der Dieselstraße in Meppen zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Ballenpresse für Kunststoff aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Meppen war mit fünf Fahrzeugen und rund 23 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer.

Nach ersten Einschätzungen könnte es zu einer Funkenbildung oder Reibungswärme gekommen sein, nachdem möglicherweise ein Aluminiumgegenstand in die Presse gelangt war. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

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