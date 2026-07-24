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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefälschter Führerschein und erloschene Betriebserlaubnis

Schifferstadt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Salierstraße am Donnerstagabend, den 23.07.2026 gegen 19 Uhr, stellten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verstöße fest. Der kontrollierte, 34-jährige Autofahrer händigte einen ukrainischen Führerschein aus. Dieser wies deutliche Anzeichen einer Totalfälschung auf. Aus diesem Grund wurde das Dokument wegen des Verdachts der Fälschung sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem war die Hauptuntersuchung des Pkw seit April 2026 abgelaufen. Die Betriebserlaubnis war ebenfalls erloschen, da montierte Sonderräder trotz Auflage nicht abgenommen worden waren. Fahrten mit diesem Fahrzeug sind ab sofort nur noch zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis gestattet. Den Fahrer erwartet ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der erloschenen Betriebserlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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