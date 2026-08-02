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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Engden - Zwei Personen bei Ausweichmanöver leicht verletzt

Engden (ots)

Am Samstag, dem 01.08.2026, kam es gegen 16:00 Uhr auf der Schüttorfer Straße (K5) in Engden zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrer die Schüttorfer Straße in Richtung Emsbüren. Nach eigenen Angaben kreuzte plötzlich ein Reh von rechts die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links aus und geriet dabei in ein angrenzendes Maisfeld. Dort überschlug sich der Pkw mehrfach.

Der Fahrer und seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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