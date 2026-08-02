Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Twist (ots)

Am Samstag, dem 01.08.2026, kam es gegen 12:55 Uhr auf der Straße Rühlermoor in Twist zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren eine 54-jährige Fahrerin eines VW Golf und eine 76-jährige Fahrerin eines Dacia Sandero hintereinander in Richtung Meppen unterwegs. Als die 54-Jährige nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte und dies durch Setzen des Blinkers ankündigte, bemerkte die 76-Jährige das Abbiegen offenbar zu spät. Sie versuchte noch, nach links auszuweichen, und kollidierte dabei mit dem VW Golf sowie einem entgegenkommenden Seat Ibiza.

Die 76-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 54-jährige VW-Fahrerin und der 48-jährige Fahrer des Seat Ibiza erlitten leichte Verletzungen. Die drei Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Dacia Sandero und der Seat Ibiza waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

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